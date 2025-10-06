De Grandis | Gimenez non ha giocato male Leao non è uno che ti fa miliardi di gol

6 ott 2025

Stefano De Grandis a 'Sky Sport' ha commentato la prestazione dei rossoneri in Juventus-Milan, soffermandosi sull'attacco di Massimiliano Allegri e, in particolare, su Santiago Gimenez e Rafael Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

