Non si placano le polemiche che hanno come protagonista Kevin De Bruyne. Negli ultimissimi minuti, è arrivato un annuncio molto importante sulla stella belga. Kevin De Bruyne è stato protagonista in questo inizio di stagione tra file del Napoli. Il belga, però, a differenza delle aspettative ha fatto parlare di sé lontano dal campo. C’è chi ha sottolineato una forma fisica non eccellente, chi invece ha analizzato il rapporto con Conte e infine chi l’ha ritenuto un peso. In realtà, l’ex Manchester City non è nulla di tutto questo, ma negli ultimi minuti è arrivato un altro annuncio che riguarda proprio la stella azzurra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “De Bruyne? Vi svelo il motivo dell’ingresso in campo contro il Genoa”, poi il duro annuncio che frena Conte e il Napoli