De Bruyne e Spinazzola accendono la luce di una notte fredda e buia Corsera
De Bruyne e Spinazzola accendono la luce di una notte fredda e buia, scrive il Corriere della sera con Monica Scozzafava. Ecco uno stralcio del resoconto di Napoli-Genoa 2-1 ( qui le pagelle ) a cura del quotidiano di via Solferino. Versione vecchio diesel non s’era mai visto, il Napoli. Ci mette un tempo a carburare — travolto dal pressing alto del Genoa — e a imporre la sua legge, quella di squadra con lo scudetto sul petto, decisa (costi quel che costi, anche Politano e Lobotka che si toccano i muscoli e chiedono il cambio) a mantenere la vetta della classifica. Vittoria in rimonta, il colore della serata che d’improvviso cambia con l’ingresso di due uomini che imprimono la svolta: De Bruyne e Spinazzola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: bruyne - spinazzola
Spinazzola e De Bruyne devono giocare sempre, gli infortuni cominciano a essere troppi
Napoli, prime fatiche e buoni segnali: De Bruyne e Spinazzola suonano la carica
Dal ruolo di Spinazzola alla scelta su De Bruyne: le probabili formazioni di Napoli-Sporting
De Bruyne e Spinazzola accendono la luce di una notte fredda e buia (Corsera) Versione vecchio diesel non s’era mai visto, il Napoli. Ci mette un tempo a carburare — travolto dal pressing alto del Genoa — e a imporre la sua legge. https://www.ilnapolista.it/2 Vai su Facebook
Spinazzola e De Bruyne devono giocare sempre, gli infortuni cominciano a essere troppi I lanci lunghi di Milinkovic Savic: ecco perché la preferenza di Conte per il portiere serbo, gli offre un piano B in fase offensiva. Hojlund è determinante. Di Gridelli e Trom - X Vai su X
Spinazzola e De Bruyne devono giocare sempre, gli infortuni cominciano a essere troppi - I lanci lunghi di Milinkovic Savic sono un'arma per Conte in fase offensiva. Lo riporta ilnapolista.it
De Bruyne illumina e si prende la scena: prima vittoria in Champions per il Napoli - 1, grazie a una doppietta di Hojlund, servito in tutte e due le occasioni dal belga ... Secondo napolitoday.it