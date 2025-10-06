de bruyne e spinazzola accendono la luce di una notte fredda e buia corsera

De Bruyne e Spinazzola accendono la luce di una notte fredda e buia, scrive il Corriere della sera con Monica Scozzafava. Ecco uno stralcio del resoconto di Napoli-Genoa 2-1 ( qui le pagelle ) a cura del quotidiano di via Solferino. Versione vecchio diesel non s’era mai visto, il Napoli. Ci mette un tempo a carburare — travolto dal pressing alto del Genoa — e a imporre la sua legge, quella di squadra con lo scudetto sul petto, decisa (costi quel che costi, anche Politano e Lobotka che si toccano i muscoli e chiedono il cambio) a mantenere la vetta della classifica. Vittoria in rimonta, il colore della serata che d’improvviso cambia con l’ingresso di due uomini che imprimono la svolta: De Bruyne e Spinazzola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

