De Bruyne è luce patrimonio del calcio mondiale

La prestazione di Kevin De Bruyne contro il Genoa ha riportato tutti alla realtà. Dopo le critiche.

Benitez: "Napoli, De Bruyne è luce. Ma se l'Inter prende Lookman..."

Benitez accende il duello scudetto: «De Bruyne è luce, ma l’Inter risponde colpo su colpo»

Benitez: «De Bruyne è luce e il suo talento non si discute a prescindere dall’età» (Gazzetta)

De Bruyne e Spinazzola accendono la luce di una notte fredda e buia (Corsera) Versione vecchio diesel non s'era mai visto, il Napoli. Ci mette un tempo a carburare — travolto dal pressing alto del Genoa — e a imporre la sua legge.

Ci mette un tempo a carburare e a imporre la sua legge, trascinato da De Bruyne e Spinazzola

Rafael Benitez, ex allenatore di Napoli e Inter, ai taccuini de La Gazzetta dello Sport parla di Kevin De Bruyne, colpo di mercato degli azzurri: "Giocatore elegantissimo, che riempie il campo della