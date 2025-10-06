De Bruyne Condò svela il vero problema del Napoli

Spazionapoli.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il noto giornalista, Paolo Condò, ha commentato la gara individuando il problema degli azzurri: la sua sentenza è netta. Dopo la vittoria in Champions League, contro lo Sporting Lisbona, il Napoli guidato da Antonio Conte si conferma: superato per 2-1 l’ostico Genoa di Patrick Vieira. Nella gara di ieri, sono stati fondamentali i subentrati, con Kevin De Bruyne e Leonardo Spinazzola sugli scudi. Il fuoriclasse belga, sembra integrarsi sempre meglio nei meccanismi del mister salentino, partita dopo partita. Da segnalare, intanto, il commento di Paolo Condò alla gara degli azzurri: il giornalista è sicuro sul problema del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

de bruyne cond242 svela il vero problema del napoli

© Spazionapoli.it - De Bruyne, Condò svela il vero problema del Napoli

In questa notizia si parla di: bruyne - cond

Cosa ha detto De Bruyne a Conte? La rivelazione - Come riportato dal Corriere della Sera, il tecnico ha ribadito alla squadra il concetto che per lui resta imprescindibile: “Tutti sono utili, nessuno è indispensabile”. Lo riporta ilbianconero.com

de bruyne cond242 svelaMilan-Napoli, le parole di De Bruyne al momento della sostituzione: "Al Diavolo c..., stiamo perdendo" - La rubrica "Bordocam" di Dazn svela la frase di Kevin de Bruyne al momento del cambio al 73' di Milan- msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: De Bruyne Cond242 Svela