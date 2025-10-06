Dazi sulla pasta La Molisana | Pronti ad aprire uno stabilimento negli Usa La reazione dell’Ue
La Molisana, storico pastificio di Campobasso, è pronta ad aprire uno stabilimento produttivo negli Stati Uniti. La decisione dell’azienda è una diretta conseguenza dei dazi al 107% che gli Usa di Donald Trump potrebbero imporre da gennaio 2026. L’amministratore delegato, Giuseppe Ferro, ha tenuto un incontro con i giornalisti nel quale ha rivelato che la sua azienda è stata sottoposta a una nuova procedura di dumping, la terza, e ce n’è un’altra in arrivo. «Cercheremo di discutere con l’amministrazione americana, perché con dazi al 107% per noi non è possibile lavorare», ha detto Ferro senza troppi giri di parole. 🔗 Leggi su Open.online
