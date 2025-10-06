Dazi Schlein | Meloni resterà in silenzio anche dopo nuovo ricattp Trump

Roma, 6 ott. (askanews) – “Chissà se anche stavolta Meloni sceglierà il silenzio di fronte al ricatto di Trump verso le nostre imprese per spostarle negli USA. Insomma un’altra prova del finto patriottismo del governo Meloni, che anziché difendere gli interessi industriali e occupazionali italiani preferisce difendere le sue amicizie politiche e ideologiche. E dopo aver minimizzato e sottovalutato per mesi gli effetti dei dazi americani il governo Meloni ad oggi non ha ancora proposto alcuna misura per sostenere la domanda interna e le imprese. Si diano una mossa”. Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein. 🔗 Leggi su Ildenaro.it