Dazi pastificio La Molisana | pronti ad aprire stabilimento in Usa

Imolaoggi.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''Cercheremo di discutere con l'amministrazione americana perché con dazi al 107% per noi non è possibile lavorare''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

dazi pastificio la molisana pronti ad aprire stabilimento in usa

© Imolaoggi.it - Dazi, pastificio La Molisana: pronti ad aprire stabilimento in Usa

In questa notizia si parla di: dazi - pastificio

Super-dazi Usa, la rabbia del Pastificio-Graziano: "Così si tradisce la nostra pasta"

dazi pastificio molisana prontiLa Molisana, pronti ad aprire stabilimento negli Usa - 'La Molisana', storico pastificio di Campobasso, esportatrice dei propri prodotti in 120 Paesi, è pronta ad aprire uno stabilimento di produzione negli Stati Uniti. Segnala msn.com

dazi pastificio molisana prontiLa Molisana pronta ad aprire uno stabilimento negli Usa, "con dazi al 107% impossibile lavorare" - Lo storico pastificio di Campobasso pronto a "discutere con l'amministrazione americana". Si legge su huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Dazi Pastificio Molisana Pronti