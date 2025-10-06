Dazi pastificio La Molisana | pronti ad aprire stabilimento in Usa
''Cercheremo di discutere con l'amministrazione americana perché con dazi al 107% per noi non è possibile lavorare''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Super-dazi Usa, la rabbia del Pastificio-Graziano: "Così si tradisce la nostra pasta"
Chi difende Trump vuole il male dell'Italia, dei suoi produttori e del Made in Italy. Dal 1° gennaio la nostra pasta avrà dazi del 107% negli USA. Obiettivo? Favorire le imitazioni e la delocalizzazione della produzione negli Stat Uniti. Risultato? Sarà quello di est
Dal facciamo un accordo separato con Trump sui dazi, ai dazi di Trump al 107% sulla pasta italiana.
La Molisana, pronti ad aprire stabilimento negli Usa - 'La Molisana', storico pastificio di Campobasso, esportatrice dei propri prodotti in 120 Paesi, è pronta ad aprire uno stabilimento di produzione negli Stati Uniti. Segnala msn.com
