Dazi pasta italiana a rischio negli Usa
I dazi Usa, voluti dal presidente Donald Trump, mettono a rischio anche la pasta italiana. Allarme per simbolo made in Italy. Cresce l’allarme per uno dei simboli della cucina italiana: la pasta, amatissima anche Oltreoceano, rischia di costare molto, molto di più dall’anno prossimo negli Stati Uniti. Un ‘pericolo’ causato da un’inchiesta del Dipartimento del Commercio a stelle e strisce che, sulla base delle denunce di alcuni produttori locali, ha accusato La Molisana e Garofalo di praticare un dumping sui prezzi che rischia di far aumentare il costo del 107%. La difesa del ministro Tajani. Ma la vicenda da tavola e scaffali è già passata sulle scrivanie della nostra diplomazia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
