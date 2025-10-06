Dazi pasta italiana a rischio negli Usa

Lapresse.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dazi Usa, voluti dal presidente Donald Trump, mettono a rischio anche la pasta italiana. Allarme per simbolo made in Italy. Cresce l’allarme per uno dei simboli della cucina italiana: la pasta, amatissima anche Oltreoceano, rischia di costare molto, molto di più dall’anno prossimo negli Stati Uniti. Un ‘pericolo’ causato da un’inchiesta del Dipartimento del Commercio a stelle e strisce che, sulla base delle denunce di alcuni produttori locali, ha accusato La Molisana e Garofalo di praticare un dumping sui prezzi che rischia di far aumentare il costo del 107%. La difesa del ministro Tajani. Ma la vicenda da tavola e scaffali è già passata sulle scrivanie della nostra diplomazia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

dazi pasta italiana a rischio negli usa

© Lapresse.it - Dazi, pasta italiana a rischio negli Usa

In questa notizia si parla di: dazi - pasta

Vino, olio, pasta e macchinari: i beni più colpiti dai dazi Usa. «Rischio dell?inflazione»

I dazi di Trump minacciano vino, olio e pasta abruzzese: +36% di export in pericolo

L'allarme di Cia Chieti - Pescara sui dazi verso gli Usa: "Abruzzo fortemente penalizzato per olio, vino e pasta"

dazi pasta italiana rischioColdiretti avverte su Dazi Usa al 107%: “Colpo al cuore del made in Italy e La Molisana è a rischio” - L’organizzazione agricola regionale lancia l’allarme dopo l’annuncio dei dazi statunitensi sulla pasta italiana. Si legge su primonumero.it

dazi pasta italiana rischioExport a rischio, dazi americani minacciano i pastifici molisani e la filiera del grano - Una nuova minaccia incombe sul Made in Italy: l’Amministrazione Trump ha annunciato l’intenzione di applicare un dazio del 107% ... Secondo molisenetwork.net

Cerca Video su questo argomento: Dazi Pasta Italiana Rischio