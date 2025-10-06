Dazi Lagarde | tolgono 0,7 punti a Pil eurozona sul 2025-2027
Roma, 6 ott. (askanews) – Secondo le stime dei tecnici della Bce, i livelli dei dazi commerciali dell’accordo raggiunto tra Stati Uniti e Unione europea implicherà 0,7 punti percentuali di crescita economica in meno nell’area euro sul cumulato del periodo tra 2025 e 2027. Lo ha riferito da presidente della Bce, Christine Lagarde, rispondendo a una domanda durante l’audizione trimestrale al parlamento europeo. Prima che gli Usa avviassero questa partita “il dazio medio Usa sulle importazioni dalla Ue era del 2,3%, ora è del 13,1%, quindi la differenza è di circa il 10 punti percentuali”, ha detto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
