Dazi Fed immigrati e politica estera L’agenda Trump riscrive gli States

Laverita.info | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da anni si parla del declino degli Stati Uniti, ma per molti cittadini Trump può risollevare le sorti del Paese. Al suo secondo mandato, tra ordini esecutivi e spoils system, è deciso a non commettere gli errori del passato.. Confine a Sud blindato, rimpatri accelerati. La lotta agli irregolari infiamma lo scontro tra poteri istituzionali. Nel mirino anche la deflazione salariale.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

Dazi, Fed, immigrati e politica estera. L'agenda Trump riscrive gli States

