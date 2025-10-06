Dazi allarme per la pasta italiana | possibili tariffe al 107% dal 2026

L’amministrazione Trump è pronta a colpire il made in Italy attraverso i dazi. Il nuovo attacco andrebbe a colpire il settore della pasta, imponendo tariffe al 107% che partirebbero da gennaio 2026. ALLARME DAZI PER LA PASTA – Il tutto, come spiegato dal dossier del dipartimento del Commercio americano, ha avuto inizio da indagini richieste da . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it