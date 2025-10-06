Dazi allarme per la pasta italiana | possibili tariffe al 107% dal 2026
L’amministrazione Trump è pronta a colpire il made in Italy attraverso i dazi. Il nuovo attacco andrebbe a colpire il settore della pasta, imponendo tariffe al 107% che partirebbero da gennaio 2026. ALLARME DAZI PER LA PASTA – Il tutto, come spiegato dal dossier del dipartimento del Commercio americano, ha avuto inizio da indagini richieste da . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
In questa notizia si parla di: dazi - allarme
Dazi, Coldiretti lancia l’allarme: “Il falso made in Italy prospererà”
Dazi Usa, allarme a Prato. Impennata per la lana, il distretto è in attesa
"Allarme rosso", i dazi al 30 per cento di Trump spaventano il mondo del vino: "Un embargo"
#Juorno #allarme #pasta, possibili #dazi al 107% e nuovi rincari in #Italia secondo #Assoutenti - X Vai su X
Allarme delle associazioni di consumatori: "Con i dazi Usa c'è il rischio di rincari della pasta anche in Italia". Assoutenti: il prezzo medio ora a 1,84 euro il kg, +24% sul 2021. #ANSA Vai su Facebook
Stangata dazi Usa sulla pasta italiana: allarme rosso - La maxi tassa doganale del 107% scatterà il prossimo primo gennaio, a meno che Roma non riesca a convincere il presidente Trump a fare dietrofront. Si legge su giornaletrentino.it
Dazi, allarme per la pasta italiana: possibili tariffe al 107% dal 2026 - Il nuovo attacco andrebbe a colpire il settore della pasta, imponendo tariffe al 107% che partirebbero da gennaio 2026. dailynews24.it scrive