Dazi allarme per la pasta italiana Lollobrigida spegne la sinistra e va negli Usa per tutelare nostro export
Tutta l’opposizione sta attaccando il governo alla giugulare sui dazi e l’export della pasta italiana. Il Pd ha presentato un’interrogazione in commissione Agricoltura di Montecitorio, chiedendo lumi sulle misure che il governo intende adottare per tutelare la pasta italiana dal del super dazio. Ma il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida rassicura e informa che si trova attualmente negli Usa proprio per tirare le somma sulla questione. “Negli Stati Uniti con l’ ambasciatore Marco Peronaci facciamo il punto sulle azioni a tutela del nostro export. Seguiamo con attenzione i dossier legati alla presunta azione anti dumping che farebbe scattare un meccanismo iper protezionista verso i nostri produttori di pasta del quale non vediamo né la necessità né alcuna giustificazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
