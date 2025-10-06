Davide Biosa il professore aggredito dai ProPal racconta al Secolo | A Firenze clima pesante per alcuni colleghi me la sono cercata…

A meno di una settimana dal voto delle elezioni Regionali, il clima in Toscana si è fatto davvero pesante, come racconta in questa intervista al Secolo d’Italia Davide Biosa, 49 anni, professore di lettere di un liceo fiorentino, aggredito in pieno centro da alcuni ex studenti. Professore Biosa, qualche giornale ha parlato di un aggressione antisemita.. “No, non scomodiamo termini impropri, non sono neanche ebreo. Si è trattato di un’aggressione politica, per le mie idee non allineate sui ProPal e con la sinistra”. Chi l’ha aggredita?. “Ad aggredirmi verbalmente, poi rincorrendomi sono stati due ex studenti del liceo dove insegnavo l’anno scorso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Davide Biosa, il professore aggredito dai ProPal, racconta al Secolo: “A Firenze clima pesante, per alcuni colleghi me la sono cercata…”

In questa notizia si parla di: davide - biosa

Appena due giorni fa un docente fiorentino, Davide Biosa, ha denunciato l’aggressione avvenuta in via della Colonna da parte di suoi ex allievi che lo hanno accusato di essere sionista e fascista. Da ieri circola sui social un video nel quale due turisti di origin Vai su Facebook

“Sionista di mer** e fascista, ti massacriamo di botte”. Prof seguito e minacciato dai suoi ex studenti - Davide Biosa, docente di Lettere, ha sporto denuncia in questura: “Mi hanno seguito, minacciato e offeso. Riporta msn.com

Anche a Firenze episodi di antisemitismo - Un docente fiorentino, Davide Biosa , è stato aggredito e minacciato per le sue opinioni considerate “sioniste” da alcuni ex studenti; ieri, due giovani di origine ebraica, turisti americani, sono ... Come scrive nove.firenze.it