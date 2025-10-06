David Juventus | quando vedremo il vero bomber? Altra partita da dimenticare per l’ex Lille servono più gol e cattiveria! – VIDEO di Andrea Bargione
David Juventus: il vero JD ancora non si vede. Un’altra prova opaca, senza gol né incisività – VIDEO di Andrea Bargione Ancora un’occasione mancata, ancora una serata senza gol. Lo 0-0 tra Juventus e Milan non solo sancisce il quinto pareggio consecutivo dei bianconeri, ma mette nuovamente in evidenza la crisi di Jonathan David. L’attaccante . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Juventus, Tudor: “Non potevamo fare meglio. Vlahovic? Giusto oggi far giocare Openda e David”
Ritiro Juventus: David e Conceicao assenti giustificati alla Continassa, perchè il nuovo attaccante e il portoghese non sono presenti. Il motivo
Calciomercato Juventus, 120 milioni spesi ma gli arrivi sono David e Joao Mario: Comolli paga gli errori di Giuntoli
Il turnover dei 9 alla Juventus non funziona: David impacciato, Vlahovic non segna più e Openda non si sblocca - X Vai su X
Match in totale equilibrio all'Allianz Stadium tra Juventus e Milan: 0-0 al termine dei primi 45 minuti ? Sfortunato David in una circostanza, pronto a calciare scivola malamente #Juventus #JMania #SerieA #JuveMilan Vai su Facebook
Juventus: David è uno scherzo, vero? La palla scotta sempre, fa persino fatica a restare in piedi (Tuttosport) - L'edizione odierna di Tuttosport analizza la prestazione della Juventus in Champions League contro il Villarreal. Secondo ilnapolista.it