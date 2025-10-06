David Juventus pagella impietosa per il canadese che delude anche contro il Milan | E pensare che era arrivato a Torino con il soprannome di Iceman… Il voto è bassissimo
David Juventus, pagella impietosa per il canadese che delude ancora: ecco come è stata la sua partita contro il Milan. Una prestazione da dimenticare, una bocciatura senza appello che ne fotografa il momento di crisi profonda. La partita di Jonathan David contro il Milan è stata un campionario di difficoltà, e il giudizio de Tuttosport il giorno dopo è a dir poco impietoso. Per l’attaccante canadese della Juventus è arrivato un pesantissimo 4 in pagella. “Goffo, sfiduciato, senza anima”: sono questi i tre aggettivi usati dal quotidiano per descrivere la prova del centravanti classe 2000, apparso l’ombra del giocatore ammirato a Lilla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus, Tudor: “Non potevamo fare meglio. Vlahovic? Giusto oggi far giocare Openda e David”
Ritiro Juventus: David e Conceicao assenti giustificati alla Continassa, perchè il nuovo attaccante e il portoghese non sono presenti. Il motivo
Calciomercato Juventus, 120 milioni spesi ma gli arrivi sono David e Joao Mario: Comolli paga gli errori di Giuntoli
Probabile formazione Juventus Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. #JuveMilan #juve #juventus #seriea #finoallafine
Pagelle Juventus: David delude, Conceição l'unica luce. Yildiz sottotono
David bocciato dalla Gazzetta, non gli perdonano quell'errore a porta vuota! Voto e pagella del canadese in Villarreal Juve - David bocciato dalla Gazzetta, l'attaccante delude in Champions: prestazione insufficiente, pesa l'incredibile gol sbagliato nel secondo tempo Era l'uomo più atteso, il centravanti scelto da Igor Tudor