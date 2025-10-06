David Juventus, pagella impietosa per il canadese che delude ancora: ecco come è stata la sua partita contro il Milan. Una prestazione da dimenticare, una bocciatura senza appello che ne fotografa il momento di crisi profonda. La partita di Jonathan David contro il Milan è stata un campionario di difficoltà, e il giudizio de Tuttosport il giorno dopo è a dir poco impietoso. Per l’attaccante canadese della Juventus è arrivato un pesantissimo 4 in pagella. “Goffo, sfiduciato, senza anima”: sono questi i tre aggettivi usati dal quotidiano per descrivere la prova del centravanti classe 2000, apparso l’ombra del giocatore ammirato a Lilla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

David Juventus, pagella impietosa per il canadese che delude anche contro il Milan: «E pensare che era arrivato a Torino con il soprannome di Iceman…». Il voto è bassissimo