David Juventus il canadese sente pressione in questo momento? Tudor fa il punto sul canadese dopo il Milan
David Juventus, il tecnico Tudor commenta la prova del canadese nel match contro il Milan, difendendo l’attaccante e sottolineando un aspetto. Jonathan David è stato uno dei protagonisti in negativo per la Juventus nel pareggio a reti inviolate contro il Milan: la sua prestazione, pur generosa, è stata macchiata da un paio di occasioni non finalizzate. In conferenza stampa, il tecnico Igor Tudor è intervenuto per commentare la prova del canadese, rivelando un misto di soddisfazione per l’atteggiamento e di rammarico per l’assenza di gol. Interrogato sulla pressione che potrebbe sentire David, il tecnico croato ha minimizzato, inquadrando la cosa come parte della vita di un giocatore della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: david - juventus
Juventus, Tudor: “Non potevamo fare meglio. Vlahovic? Giusto oggi far giocare Openda e David”
Ritiro Juventus: David e Conceicao assenti giustificati alla Continassa, perchè il nuovo attaccante e il portoghese non sono presenti. Il motivo
Calciomercato Juventus, 120 milioni spesi ma gli arrivi sono David e Joao Mario: Comolli paga gli errori di Giuntoli
Il turnover dei 9 alla Juventus non funziona: David impacciato, Vlahovic non segna più e Openda non si sblocca - X Vai su X
Match in totale equilibrio all'Allianz Stadium tra Juventus e Milan: 0-0 al termine dei primi 45 minuti ? Sfortunato David in una circostanza, pronto a calciare scivola malamente #Juventus #JMania #SerieA #JuveMilan Vai su Facebook
Come ha fatto David a toccare solo 17 palloni contro il Milan cancellando l’attacco della Juventus - L’attaccante della Juventus è rimasto in campo per quasi 70 minuti riuscendo a toccare solo 17 palloni senza mai tirare in porta. Riporta fanpage.it
David Juventus, pagella impietosa per il canadese che delude anche contro il Milan: «E pensare che era arrivato a Torino con il soprannome di Iceman…». Il voto è bassissimo - David Juventus, pagella impietosa per il canadese che delude ancora: ecco come è stata la sua partita contro il Milan Una prestazione da dimenticare, una bocciatura senza appello che ne fotografa il m ... juventusnews24.com scrive