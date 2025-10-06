David Juventus il canadese sente pressione in questo momento? Tudor fa il punto sul canadese dopo il Milan

David Juventus, il tecnico Tudor commenta la prova del canadese nel match contro il Milan, difendendo l’attaccante e sottolineando un aspetto. Jonathan David  è stato uno dei protagonisti in negativo per la  Juventus  nel pareggio a reti inviolate contro il  Milan: la sua prestazione, pur generosa, è stata macchiata da un paio di occasioni non finalizzate. In conferenza stampa, il tecnico  Igor Tudor  è intervenuto per commentare la prova del canadese, rivelando un misto di soddisfazione per l’atteggiamento e di rammarico per l’assenza di gol. Interrogato sulla pressione che potrebbe sentire  David, il tecnico croato ha minimizzato, inquadrando la cosa come parte della vita di un giocatore della  Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

