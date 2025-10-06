David Juventus, il tecnico Tudor commenta la prova del canadese nel match contro il Milan, difendendo l’attaccante e sottolineando un aspetto. Jonathan David è stato uno dei protagonisti in negativo per la Juventus nel pareggio a reti inviolate contro il Milan: la sua prestazione, pur generosa, è stata macchiata da un paio di occasioni non finalizzate. In conferenza stampa, il tecnico Igor Tudor è intervenuto per commentare la prova del canadese, rivelando un misto di soddisfazione per l’atteggiamento e di rammarico per l’assenza di gol. Interrogato sulla pressione che potrebbe sentire David, il tecnico croato ha minimizzato, inquadrando la cosa come parte della vita di un giocatore della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David Juventus, il canadese sente pressione in questo momento? Tudor fa il punto sul canadese dopo il Milan