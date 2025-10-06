David Juve un bomber da oltre 150 gol in difficoltà | qual è il problema del canadese? Ruolo concorrenza adattamento e condizione fisica Il punto sull’ex Lille

di Fabio Zaccaria David Juve, inizia ad esserci un caso legato al rendimento del canadese? Le ultime due gare dell’ex Lille lo bocciano in pieno e aumentano i rimpianti per Kolo Muani. L’analisi sulle prestazioni del giocatore. Inizio col botto, gol all’esordio ufficiale contro il Parma e poi un grosso rallentamento. Jonathan David è ora al centro di un vero e proprio caso. Sul banco degli imputati non solo l’attaccante canadese ma tutto il reparto offensivo di Tudor: la sterilità delle punte è il primo argomento, l’attuale capocannoniere è Vlahovic dato sempre più che partente in estate. Openda ad oggi invece è un punto interrogativo, i rimpianti su Kolo Muani forse aumentano giornata dopo giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve, un bomber da oltre 150 gol in difficoltà: qual è il problema del canadese? Ruolo, concorrenza, adattamento e condizione fisica. Il punto sull’ex Lille

