David Juve SOS | quando vedremo il vero JD? Altra prestazione da dimenticare per il canadese servono gol e cattiveria – VIDEO di Andrea Bargione

David Juve: quando vedremo il vero JD? Altra gara da dimenticare per l’attaccante canadese, mancano gol e cattiveria – VIDEO di Andrea Bargione. Un’altra occasione, un’altra serata a secco. Lo zero a zero tra Juve e Milan, oltre a certificare il quinto pareggio consecutivo per i bianconeri, ha confermato il momento di profonda crisi di Jonathan David. Schierato a sorpresa da titolare da Igor Tudor, l’attaccante canadese ha offerto una prestazione generosa ma impalpabile, sprecando l’ennesima chance per sbloccarsi. Tanta volontà, ma poca concretezza. Il bomber arrivato in estate per rivoluzionare l’attacco della Signora si è mosso molto, ha provato a dialogare con i compagni e si è reso protagonista di qualche buono spunto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve, SOS: quando vedremo il vero JD? Altra prestazione da dimenticare per il canadese, servono gol e cattiveria – VIDEO di Andrea Bargione

In questa notizia si parla di: david - juve

David Juve, l’ex allenatore lo racconta: «Penso possa giocare anche al fianco di Kolo Muani, se continuerà a essere sé stesso si toglierà grandi soddisfazioni»

Benitez pronostica la prossima Serie A: «Il prossimo campionato verrà caratterizzato da queste due squadre». Poi dice questo su David della Juve

Juve, David non basta: il tappo Vlahovic e i tre "se" del mercato di Comolli

Juve, le pagelle: incubo David, disastro Koopmeiners Vai su Facebook

?#David, scossa #Juve: tocca battere la concorrenza. Anche se #Tudor… - X Vai su X

Juventus, l'ambizione di David: "Scudetto? Vedremo. Io e Vlahovic compatibili" - L'attaccante della Juventus, Jonathan David, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ed ha parlato delle sue impressioni sulla squadra che ha scelto da questa estate. Scrive m.tuttomercatoweb.com

Juventus, David: “Possiamo competere ovunque. Coppia con Vlahovic? Deciderà Tudor” - L’attaccante della Juventus Jonathan David ha parlato dei suoi primi mesi in bianconero e delle ambizioni della squadra di Tudor Jonathan David è stato il primo acquisto estivo della Juventus, ed è in ... Si legge su gianlucadimarzio.com