David cosa fai? L’errore dell’attaccante bianconero in Juve Milan è già virale | è scivolato così in area di rigore continua il periodo nero

David cosa fai? L’errore dell’attaccante bianconero in Juve Milan: il VIDEO con il canadese che è scivolato in area di rigore. Un errore goffo, una scivolata che è la fotografia perfetta del suo momento difficile. Al 34? minuto del primo tempo di Juventus – Milan, Jonathan David ha sprecato una delle più grandi occasioni della partita, inciampando sul pallone a pochi passi dalla porta e vanificando una splendida azione corale. L’azione si era sviluppata sulla destra. Una bella costruzione partita da Locatelli ha liberato Pierre Kalulu, che con un cross basso e teso ha servito un pallone invitante a centro area proprio per l’attaccante canadese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

