David cosa fai? L’errore dell’attaccante bianconero in Juve Milan è già virale | è scivolato così in area di rigore continua il periodo nero

Juventusnews24.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

David cosa fai? L’errore dellattaccante bianconero in Juve Milan: il VIDEO con il canadese che è scivolato in area di rigore. Un errore goffo, una scivolata che è la fotografia perfetta del suo momento difficile. Al 34? minuto del primo tempo di Juventus – Milan, Jonathan David ha sprecato una delle più grandi occasioni della partita, inciampando sul pallone a pochi passi dalla porta e vanificando una splendida azione corale. L’azione si era sviluppata sulla destra. Una bella costruzione partita da Locatelli ha liberato Pierre Kalulu, che con un cross basso e teso ha servito un pallone invitante a centro area proprio per l’attaccante canadese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

david cosa fai l8217errore dell8217attaccante bianconero in juve milan 232 gi224 virale 232 scivolato cos236 in area di rigore continua il periodo nero

© Juventusnews24.com - David cosa fai? L’errore dell’attaccante bianconero in Juve Milan è già virale: è scivolato così in area di rigore, continua il periodo nero

In questa notizia si parla di: david - cosa

Tempo di reunion per i Måneskin? Cosa ha detto Damiano David

Victoria Beckham rimprovera il marito David per il suo look: “Che cosa hai fatto? È orribile”

Victoria e David Beckham danno spettacolo su Instagram: “Che cosa hai fatto?”

David Beckham parrucchiere fai da te: virale il video sui social dove fa vedere il danno che si è fatto rasandosi - David Beckham è senza dubbuo uno dei calciatori inglesi tra quelli leggendari, ma a quanto pare sembra dover migliorare le sue abilità nel taglio dei capelli. Si legge su corriere.it

Cerca Video su questo argomento: David Cosa Fai L8217errore