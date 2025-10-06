Date il Nobel per la Pace a Trump | la lettera-appello dei familiari degli ostaggi israeliani al Comitato per il premio

Il Forum delle famiglie degli ostaggi israeliani ha inviato una lettera ai membri del Comitato per il Premio Nobel per la Pace chiedendo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riceva l’onorificenza. «Vi scriviamo come famiglie che hanno vissuto un’oscurità indescrivibile, famiglie strappate ai loro cari in cattività, che vivono ogni giorno con il dolore di una sedia vuota attorno al tavolo e con la disperata speranza che i nostri cari tornino a casa. Oggi ci rivolgiamo a voi con grande gratitudine e un senso di urgenza, per implorarvi di assegnare il Premio Nobel per la pace al presidente Donald Trump », hanno scritto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - «Date il Nobel per la Pace a Trump»: la lettera-appello dei familiari degli ostaggi israeliani al Comitato per il premio

