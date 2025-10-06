Dario Crippa | Felice di essere a casa Grazie alla Flotilla gli occhi del mondo su Gaza
L'emozione più intensa è stata poter riabbracciare di nuovo la sua famiglia. L'orgoglio più grande, per usare le parole della madre, quello di aver risvegliato le coscienze degli italiani sul dramma del popolo palestinese. Quando lo raggiungiamo al telefono Dario Crippa è in viaggio per tornare a Bergamo. Non più di un'ora prima è atterrato all'aeroporto di Malpensa con un volo da Atene. La capitale greca l'aveva raggiunta nel pomeriggio con un aereo da Tel Aviv. "Sono felice di essere a casa – le sue prime parole -. È stato bello rivedere le persone a me più care". "Mi hanno detto che in Italia sono stati giorni intensi – confida -.
