Dario Crippa è tornato in Italia L’attesa e l’abbraccio con i familiari | Bentornato Dado
Malpensa. L’aereo è atterrato alle 19,20. Dario Crippa è tornato in Italia. Ad accoglierlo nel terminal dell’aeroporto di Malpensa c’erano i genitori, l’assessora del Comune di Bergamo Marzia Marchesi e il marito Paolo Crippa. Al loro fianco la sorella, la fidanzata e alcuni amici. “Bentornato Dado”, recitava lo striscione sorretto dai familiari. Il 25enne bergamasco è rientrato nella prima serata di lunedì 6 ottobre dopo aver partecipato alla missione umanitaria Global Sumud Flotilla. Era partito da Tel Aviv intorno alle 14 salendo su un volo per Atene: dalla Grecia, poi, il decollo verso Milano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
