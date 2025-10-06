Dare voce ai distretti
L'esito della tornata elettorale nelle Marche ha dimostrato come sia premiante occuparsi di temi che hanno a che fare con il vissuto quotidiano delle persone. Mi ha favorevolmente colpito il fatto che si è parlato dei distretti industriali, veri punti di ricchezza dei territori. Sappiamo quanto le Marche debbano a quella tradizionale esperienza del fare impresa. In quanto punti di sintesi dell'impegno delle mille espressioni dell'imprenditoria cosiddetta minuta ma grande nei contenuti economicosociali. Riportare in auge la virtù dei distretti significa porre in risalto ciò che viene troppo spesso trascurato: la centralità delle piccole e medie imprese nel sistema produttivo italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
