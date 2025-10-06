VERODOL PIELLE LIVORNO 75 C. LEONARDO 56 LIVORNO Ebeling 2, Kouassi, Mennella 11, Alibegovic ne, Leonzio 16, Venucci 12, Gabrovsek 17, Bonacini 2, Klyuchnyk 5, Virant, Lucarelli 10. All. Turchetto Angelucci 4, Mongelli, Novori, Molteni 11, Calabrese 4, Regoli 12, Scandiuzzi, Babovic ne, Coltro 8, Prenga 4, Tiberti 2, De Gregori 11. All. Tonfoni ARBITRI Agostino, Nonna e Petruzzi NOTE Parziali: 19-11, 35-30, 49-47 Non riesce a sbloccarsi il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata nel campionato di Serie B Nazionale. Contro la Pielle Livorno sarebbe servita la partita (quasi) perfetta per prendersi la vittoria e invece il Dany Basket incappa in una serata da oltre 20 palle perse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dany Quarrata al palo. Sconfitta netta a Livorno. Fatale l’ultimo periodo