Nella battaglia dell'access time, La Ruota della Fortuna punta su un super ospite internazionale: in studio arriva lo scrittore de Il Codice da Vinci, visto domenica sera da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Le distanze tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi si fanno sempre più sottili. Nella giornata di domenica 5 ottobre, la vittoria di Gerry Scotti su Stefano De Martino è stata infatti quasi impercettibile, segno che la sfida dell'access time tra Canale 5 e Rai 1 si sta facendo sempre più avvincente. Il pubblico si divide tra i pacchi del game show condotto dal presentatore campano e la ruota colorata di Gerry Scotti, che da settimane macina ascolti in continua crescita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dan Brown ospite a La Ruota della Fortuna: Gerry Scotti cala l'asso contro Stefano De Martino