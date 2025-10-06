Dan Brown ospite a La Ruota della Fortuna | Gerry Scotti cala l' asso contro Stefano De Martino
Nella battaglia dell'access time, La Ruota della Fortuna punta su un super ospite internazionale: in studio arriva lo scrittore de Il Codice da Vinci, visto domenica sera da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Le distanze tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi si fanno sempre più sottili. Nella giornata di domenica 5 ottobre, la vittoria di Gerry Scotti su Stefano De Martino è stata infatti quasi impercettibile, segno che la sfida dell'access time tra Canale 5 e Rai 1 si sta facendo sempre più avvincente. Il pubblico si divide tra i pacchi del game show condotto dal presentatore campano e la ruota colorata di Gerry Scotti, che da settimane macina ascolti in continua crescita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: brown - ospite
Dan #Brown ospite di Fabio Fazio nel talk 'Che tempo che fa' sul canale 9 ... #CTCF - X Vai su X
Il giardino di Awai Venerdi 19 dalle 19.00 alle 22.30 ospiterà due eventi musicali imperdibili! Apriranno la serata i Friedrich Micio seguiti in rapida successione da Trevor Brown, vi aspettiamo come al solito numerosi e provvisti di tessera socio Awai, in caso co Vai su Facebook
Dan Brown ospite a La Ruota della Fortuna: Gerry Scotti cala l'asso contro Stefano De Martino - Nella battaglia dell'access time, La Ruota della Fortuna punta su un super ospite internazionale: in studio arriva lo scrittore de Il Codice da Vinci, visto domenica sera da Fabio Fazio a Che Tempo Ch ... Scrive movieplayer.it
Dan Brown a La Ruota della Fortuna - Dan Bronw ospite di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna per presentare L'Ultimo Segreto, il suo nuovo romanzo. Riporta davidemaggio.it