D’Amore e d’Abruzzo su Food Network con Paride Vitale e Chef Davide Nanni | Raccontiamo la qualità di questa regione non quello che abbiamo visto nelle cronache di una nota influencer – Intervista Video

Superguidatv.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su Food Network, Canale 33 del gruppo  Warner Bros. Discovery,  è partito domenica 28 settembre, alle ore 22.00, un viaggio che vede protagonista l’Abruzzo. “D’Amore e d’Abruzzo”, questo il titolo del nuovo format tv prodotto da Casta Diva, tratto dall’omonimo libro di Paride Vitale, ci porta a conoscere le bellezze paesaggistiche e le eccellenze di un territorio che è cuore pulsante del nostro Paese. A farci da ciceroni due abruzzesi doc Paride Vitale  appunto, e Chef Davide Nanni.  Noi di SuperGuidaTv, invitati alla presentazione del programma durante una due giorni nella magnifica terra d’Abruzzo abbiamo avuto modo di conoscere di persona realtà locali, paesaggi spettacolari e assaporare piatti della tradizione abruzzese. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

d8217amore e d8217abruzzo su food network con paride vitale e chef davide nanni raccontiamo la qualit224 di questa regione non quello che abbiamo visto nelle cronache di una nota influencer 8211 intervista video

© Superguidatv.it - “D’Amore e d’Abruzzo” su Food Network con Paride Vitale e Chef Davide Nanni: “Raccontiamo la qualità di questa regione, non quello che abbiamo visto nelle cronache di una nota influencer” – Intervista Video

In questa notizia si parla di: amore - abruzzo

L’Abruzzo, terra degli orsi: per amore dei plantigradi arriva il frutteto in quota

"Che emozione suonare nella mia Lanciano con Fiorella Mannoia": l'amore per la musica e il legame con l'Abruzzo del musicista Corvettiero

D’Amore e d’Abruzzo di Paride Vitale diventa una trasmissione televisiva

Cerca Video su questo argomento: D8217amore D8217abruzzo Food Network