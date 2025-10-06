Damiani non si contiene | Il calcio italiano sta perdendo credibilità! La Nazionale è la peggiore della storia

Inter News 24 Damiani critica il calcio italiano e la Nazionale azzurra: «Le proprietà straniere portano soldi, ma manca la cultura». Oscar Damiani, noto agente di mercato, ha espresso preoccupazioni sulla salute del calcio italiano durante la sua partecipazione al Palermo Football Meeting. Secondo Damiani, il calcio italiano ha perso visibilità e credibilità a livello europeo, un fenomeno che non riesce a spiegarsi completamente, ma che è evidente. Ecco le sue dichiarazioni: «Non so i motivi, ma il calcio italiano ha perso un po’ di credibilità in Europa. Non sono contro le proprietà straniere, che hanno portato e speso tanto denaro, ma la cultura del calcio è importante», ha spiegato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Damiani non si contiene: «Il calcio italiano sta perdendo credibilità! La Nazionale è la peggiore della storia»

