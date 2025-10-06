Dallo stress all’umidità | le cause che hanno portato al ritiro di Sinner

Poteva essere un'altra cavalcata trionfale ma, spesso e volentieri, il fisico chiede il "conto" dei numerosi sforzi anche se si è giovani e allenati come Jannik Sinner che al Masters 1000 di Shanghai è stato costretto al ritiro quando battagliava al terzo set contro l'olandese Griekspoor. Il campione altoatesino ha sicuramente accusato la fatica degli ultimi mesi non solo per i tornei, uno dietro l'altro, ma anche per tentare di ridurre il gap in classifica con Alcaraz e provare a superarlo per tornare numero uno al mondo. Le cause dietro al ritiro. Non sono di certo scuse ma dati di fatto oggettivi: a influire sulla condizione fisica di Sinner ci ha pensato il clima di Shanghai. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dallo stress all’umidità: le cause che hanno portato al ritiro di Sinner

In questa notizia si parla di: stress - umidit

