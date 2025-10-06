Dall’euro al mundi
di Annamaria Spina L’euro non è nato come semplice strumento tecnico; è stato concepito come un progetto politico, simbolico e profondamente economico. Dietro ogni banconota, ogni moneta che oggi circola tra 20 Paesi e oltre 340 milioni di cittadini, c’è una lunga storia di trattative, visioni e sfide. L’euro non è solo valuta, è l’esperimento più ambizioso di integrazione economica nella storia contemporanea. Già nel secolo scorso, l’Europa uscita dalle macerie delle guerre mondiali aveva intuito che la pace e la stabilità sarebbero potute durare solo se ancorate a un destino comune. Prima il carbone e l’acciaio, poi il mercato unico, infine la moneta; ogni passaggio è stato un tassello di un progetto di avvicinamento che non si è mai l’imitato all’economia ma che nell’economia ha trovato il proprio linguaggio universale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
