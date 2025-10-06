Dalle vacanze alle palestre passando per spesa cultura e tecnologia | nuove convenzioni per beni e servizi agevolati | docenti e ATA verso un sistema di tutele più ampio

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso pubblico per la sottoscrizione di convenzioni non onerose destinate al personale scolastico. L'iniziativa prevede l'accesso a beni e servizi a condizioni agevolate attraverso una piattaforma tecnologica dedicata, ampliando così il sistema di welfare già attivo per chi opera nel mondo della scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: vacanze - palestre

JustFit Palestre Vai su Facebook

Vacanze a settembre, 10 milioni di italiani in partenza: spesa media e mete preferite - Prezzi più convenienti e minore affollamento sono le due motivazioni che portano una fetta di turisti a ... Riporta tg24.sky.it

Vacanze più brevi per tre famiglie su 10: ecco come abbattono i costi in viaggio - Secondo l’Osservatorio Findomestic, la situazione economica è percepita come problematica dal 46% delle famiglie italiane, ma a fine estate calano le preoccupazioni e le intenzioni d’acquisto salgono ... Si legge su corriere.it