Dalle carceri israeliane a Malpensa | gli attivisti della Flotilla atterrano in tuta grigia e numeri identificativi
Milano – Sono scesi dall’aereo in tuta grigia da prigioniero, ognuno con un numero di riconoscimento. Gli attivisti della Sumud Flotilla sono rientrati in Italia oggi da Atene, dopo essere stati portati dalle autorità israeliane nella capitale greca. All’ aeroporto di Milano Malpensa ad attenderli c’erano i familiari, pronti a riabbracciarli dopo giorni di tensione e incertezza. Abderrahmane Amajou, presidente di Action Aid Italia, tra i rientranti, ha spiegato che alcuni attivisti hanno scelto di rimanere più a lungo in prigione senza firmare i documenti per l’ espulsione immediata. “Volevamo monitorare ed essere sicuri che non accadesse nulla agli altri detenuti più deboli, senza lasciare indietro nessuno”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: carceri - israeliane
Gaza, forte aumento dei medici detenuti da Idf: arrestati oltre 300 operatori sanitari dal 7 ottobre, 28 dottori in carceri israeliane
3 palestinesi su 4 attualmente nelle carceri israeliane sono civili, non terroristi o militanti
Flotilla, italiani in attesa di rimpatrio nelle carceri israeliane
Le delegazioni israeliane e di Hamas discutono di un possibile accordo di scambio che vedrebbe il rilascio di tutti gli ostaggi rimanenti e di migliaia di palestinesi detenuti nelle carceri israeliane ? https://l.euronews.com/h6WP - X Vai su X
Hamas chiederà di liberare alcuni dei più noti detenuti palestinesi nelle carceri israeliane in cambio degli ostaggi ancora nella Striscia, tra loro Barghouti Vai su Facebook
Dalle carceri israeliane a Malpensa: gli attivisti della Flotilla atterrano con tute grigie e numeri identificativi - Un altro gruppo di italiani arrestati a bordo della Sumud Global Flotilla al largo di Gaza rientra dopo la detenzione: “In prigione abbiamo protetto i più deboli” ... Da ilgiorno.it
Attivisti Flotilla raccontano gli abusi: “Trattati come scimmie al circo, botte in testa e schiena” - Nuovi racconti dagli attivisti della Global Sumud Flotilla rientrati in Italia: testimonianze di violenze e privazioni nelle carceri israeliane. Lo riporta corrieretneo.it