Dalle carceri israeliane a Malpensa | gli attivisti della Flotilla atterrano in tuta grigia e numeri identificativi

Milano – Sono scesi dall’aereo in tuta grigia da prigioniero, ognuno con un numero di riconoscimento. Gli attivisti della Sumud Flotilla sono rientrati in Italia oggi da Atene, dopo essere stati portati dalle autorità israeliane nella capitale greca. All’ aeroporto di Milano Malpensa  ad attenderli c’erano i familiari, pronti a riabbracciarli dopo giorni di tensione e incertezza. Abderrahmane Amajou, presidente di Action Aid Italia, tra i rientranti, ha spiegato che alcuni attivisti hanno scelto di rimanere più a lungo in prigione senza firmare i documenti per l’ espulsione immediata. “Volevamo monitorare ed essere sicuri che non accadesse nulla agli altri detenuti più deboli, senza lasciare indietro nessuno”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

