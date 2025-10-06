Dalle banlieue ai Vengaboys | perché Jean-Philippe Mateta è stato convocato da Deschamps a 28 anni
Per la prima volta in carriera, l'attaccante del Crystal Palace giocherà con la maglia della Francia: la sua è una storia di porte in faccia, di pazienza e di. conquiste. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: banlieue - vengaboys
Jean-Paul Gaultier: "Io, realtà delle banlieue parigine" - Figlio unico di un contabile e di una cassiera, passa molto tempo con la nonna, che diventa rapidamente il suo punto di riferimento: gioca con i ... Si legge su vanityfair.it