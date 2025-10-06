Dalla Serie A alle Qualificazioni per i Mondiali la settimana di TvPlay
Inizia una nuova settimana e così anche gli appuntamenti con TvPlay. Andiamo a leggere il calendario con attenzione dalla Serie A alle Qualificazioni per i Mondiali. Abbiamo vissuto una giornata di campionato piena di alti e bassi, con situazioni di varia natura e che merita di essere ancora approfondita e poi di fronte ci sono anche gare decisive per la Nazionale azzurra. (ANSA) TvPlay.it Il calendario di TvPlay della settimana è il seguente: Lunedì 6 ottobre: 18.30-20. Mercoledì 8 ottobre: 18.30-20. Giovedì 9 ottobre: 18. 🔗 Leggi su Tvplay.it
In questa notizia si parla di: serie - qualificazioni
Pronostici di oggi 6 settembre: Serie C, Qualificazioni Mondiali e Segunda Division
Qualificazioni Mondiali, notte intensa per la Serie A: segna Lovric, Akanji festeggia il debutto interista con un gol
ZEPPIERI AVANZA È partito dalle qualificazioni all’ATP di Hangzhou ed è approdato al secondo turno dopo aver battuto il cinese Sun in due set. Al prossimo turno trova Tien, testa di serie n. 7 del torneo. Dopo la sconfitta di Berrettini e la vittoria di Zeppieri Vai su Facebook
Le partite di oggi, lunedì 6 ottobre 2025: campionati d’oltreoceano in evidenza - Elenco delle partite previste per oggi, lunedì 6 ottobre 2025: in campo la Serie A argentina e brasiliana nella settimana della sosta per le nazionali ... Da calciomagazine.net
Lazio, chi parte per la Nazionale? Ecco la lista biancoceleste per settimana prossima - Lazio, tra convocati e esclusi: ecco chi parte per le nazionali dopo la sfida col Torino Dopo il match casalingo contro il Torino, valido per la sesta giornata di Serie A 2025/2026, per la Lazio arriv ... Lo riporta lazionews24.com