Dalla Regione i fondi per il lungolago Lovere-Costa Volpino e per il Bogn di Riva di Solto

Regione Lombardia mette in campo 4,7 milioni di euro per valorizzare i laghi lombardi attraverso 10 nuovi interventi infrastrutturali sulle aree demaniali. A stabilirlo una delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Terzi di concerto con l'assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente. I finanziamenti regionali consentiranno la realizzazione e riqualificazione dei pontili e delle strutture per la navigazione pubblica di linea e da diporto, la ristrutturazione e manutenzione delle passeggiate a lago e delle aree portuali, il miglioramento dell'accessibilità ai laghi, la realizzazione di opere idrauliche e di messa in sicurezza e interventi sulle aree spondali.

