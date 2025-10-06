Dalla Norvegia a Cattolica per oltre mezzo secolo di vacanze premiata la turista fedele

È arrivata a Cattolica per la prima volta quando aveva 18 anni. A portarla in città l'esibizione con un ensemble lirico di cui faceva parte. E come le loro voci avevano incantato il pubblico, la Regina ha conquistato lei. Da allora, dal 1971, Gronli Vigdis, è partita dalla sua Norvegia per.

Giubileo, oltre 5 milioni e mezzo di pellegrini a Roma: la ricerca presentata all'università Cattolica - Sono 5 milioni e mezzo i pellegrini arrivati a Roma per il Giubileo della Speranza nei primi cinque mesi ed è atteso un milione per il Giubileo dei Giovani e la Giornata Mondiale della Gioventù, ...