Dalla magia del cinema alla forza delle parole | Messina scopre ScriptOpìa

Con un viaggio nel tempo lungo più di un secolo, tra le immagini ritrovate di Torquato Tasso (film del 1914) e le note dal vivo del maestro Giovanni Renzo, sabato sera si è abbassato il sipario sulla prima edizione di ScriptOpìa, il festival di scrittura cinetelevisiva ospitato nella suggestiva. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: magia - cinema

La magia del cinema degli anni ’80: perché dovevi viverla per capirla

Cinema all’aperto in Italia, i luoghi suggestivi dove immergersi nella magia delle storie

Suggestioni sotto le stelle: la magia del cinema all’aperto

Al cinema la magia prende vita! Vieni a scoprire “Esprimi un desiderio”, un film che emoziona, diverte e fa credere ancora nei sogni. Domenica 05 Ottobre Ore 17.00 e Ore 21.15 Lunedì 06 Ottobre Ore 21.15 Cinema Teatro Sant'Angelo – Lentate s Vai su Facebook

Immagini nitide, esperienza da cinema, pura magia visiva! Ogni scena prende vita con la Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026! Acquistala subito: https://bit.ly/Xiaomi15T-Series…! - X Vai su X

La magia delle parole, Antonelli inaugura “Lezioni di italiano” al cinema Politeama - Cinque incontri per riflettere insieme a linguisti e scrittori. Scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Liberi, al cinema il docu sui monaci di clausura ispirato dalle parole di Papa Francesco - Arriva nei cinema italiani oggi e domani, il 29 e il 30 aprile, il documentario di produzione spagnola che ha conquistato il pubblico con la forza silenziosa del suo racconto. Riporta tg24.sky.it