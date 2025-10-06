Dalla Festa del Volo a quella della Montagna | a Malcesine un ottobre tra sport castagne cultura e divertimento
Dalle celebrazioni religiose ai grandi eventi sportivi, dalle conferenze storiche alle feste di piazza, Malcesine accoglie l’autunno con un mese di ottobre denso di appuntamenti capaci di unire tradizione, cultura e paesaggio. SAGRE, FESTE ED EVENTI ENOGASTRONOMICI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI. 🔗 Leggi su Veronasera.it
L'erede al trono Elisabeth del Belgio spicca il volo con un abito verde fluo: ecco tutti i look delle reali nel giorno della festa nazionale, (compreso quello fetish della principessa Delphine e il prestito di Paola del Belgio a sua nuora)
La Festa della Quercia arriva "Sempre più... in alto". Per la 43esima edizione spunta il volo in mongolfiera
Borghi: premier sparita. Lei lo gela: "Ero a New York per la festa di mia figlia con un volo di linea"
Comune di Lentella. . In volo sopra la festa dei SS. Cosma e Damiano Un grazie speciale a Filippo Chiacchia per aver catturato con il drone queste immagini mozzafiato delle nostre tradizioni Vi invitiamo a guardare il video e condividere per far arrivare Vai su Facebook
Festa della Montagna 2025 a Varese: quando, dove e come arrivare. Il programma degli eventi - Varese, 5 agosto 2025 – Il conto alla rovescia è iniziato: torna la Festa della Montagna, appuntamento estivo ormai tradizionale organizzato da Solidarietà Alpina del Gruppo Alpini Varese. Secondo ilgiorno.it
“Festa della montagna” a Colere - L’evento si svolgerà al Presolana Cultural Forum sabato 9 e domenica 10 agosto 2025. Lo riporta bergamonews.it