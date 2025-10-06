Dalla cucina agli sport invernali | le figure richieste nei resort

IN VISTA DELLA STAGIONE turistica invernale Club Med ha avviato la campagna di recruiting. L’obiettivo è di aprire le porte dei Resort Club Med Premium ed Exclusive Collection a 600 talenti provenienti da tutto il mondo, di cui 120 in Italia. Lavorare in Club Med rappresenta un’esperienza professionale stimolante che permette di condividere momenti indimenticabili con persone appassionate, in un ambiente straordinario. Più di 600 talenti, di cui 120 in Italia, quindi pronti a vivere, lavorare e crescere in Club Med in seidiverse categorie professionali: ospitalità, cucina & ristorazione, supporto & vendita, infanzia, benessere, sport, arte e spettacolo; di cui ottanta all’interno di prestigiosi Resort e Spazi Exclusive Collection. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

