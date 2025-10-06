Dalla Bocconi a Capri | Carmela Villani Cvm racconta l’impresa sostenibile Premi alle startup responsabili
Milano e Capri diventano i due palcoscenici d’eccezione che vedono “Ci Vuole Marketing”, società benefit di Nocera, al centro di iniziative che intrecciano responsabilità sociale, innovazione e valorizzazione dei talenti. Due appuntamenti che ne testimoniano l’impegno nell’accompagnare aziende, professionisti e giovani imprenditori verso modelli di impresa più sostenibili e generativi. Mercoledì 8 ottobre “Ci Vuole Marketing” approda al Salone della Csr e dell’Innovazione Sociale (Università Bocconi) con un contributo di forte valore: il dossier partecipativo nato dal roadshow “Metamorfosi 2030”, realizzato lo scorso luglio insieme a imprese di tutta Italia, è stato inserito all’interno del nuovo volume “Sperimentazioni di marketing rigenerativo – Ai makers, sostenibilità agita e valorizzazione talenti”, quarto titolo della collana educational I Quaderni de I Giovedì del Marketing. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: bocconi - capri
#Capri40 | I protagonisti del nostro Convegno di Capri porteranno sul palco visioni e storie di chi innova, osa e costruisce il futuro. Un dialogo tra imprese e istituzioni, per dare forma a un ritmo fatto di coraggio, investimenti e scelte concrete. Tra loro: Lucia Al Vai su Facebook
Dalla Bocconi a Capri: due tappe per Carmela Villani (CVM) per raccontare l’impresa sostenibile e il futuro dei giovani imprenditori - Milano e Capri diventano i due palcoscenici d'eccezione che vedono Ci Vuole Marketing società benefit di Nocera al centro di iniziative ... Da sciscianonotizie.it