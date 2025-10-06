Dalla Baviera a Napoli dal 9 ottobre arriva Oktoberland

2anews.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oktoberland arriva in Italia e dal 9 ottobre Edenlandia ospiterà, con ingresso gratuito, la prima tappa del nuovo format internazionale. Arriva in Italia Oktoberland che rivisita l’Oktoberfest unendo la tradizione bavarese con l’energia e i sapori della nostra cultura. Napoli è stata scelta da Erdinger, il brand nato e prodotto ad Erding la capitale del . 🔗 Leggi su 2anews.it

dalla baviera a napoli dal 9 ottobre arriva oktoberland

© 2anews.it - Dalla Baviera a Napoli, dal 9 ottobre arriva Oktoberland

In questa notizia si parla di: baviera - napoli

Dalla Baviera a Napoli: dal 9 ottobre arriva Oktoberland

baviera napoli 9 ottobreDalla Baviera a Napoli: arriva Oktoberland - Dal 9 al 12 ottobre Edenlandia ospiterà, con ingresso gratuito, la prima tappa del nuovo format internazionale ... ilroma.net scrive

A Napoli apre Oktoberland, il villaggio bavarese tra stand, cibo e show: l’ingresso è gratis - Dal 9 al 12 ottobre 2025 a Napoli arriva Oktoberland: lo storico parco divertimenti napoletano Edenlandia ospiterà un vero e proprio villaggio tipico bavarese, accessibile a tutti ad ingresso gratis. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Baviera Napoli 9 Ottobre