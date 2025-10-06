di Paolo Gallo Era una calda sera quel lunedì 28 luglio 2014. Roma sonnecchiava sotto il cielo estivo, con l’aria ancora tiepida, poco meno di 24 gradi, e le strade illuminate da quella luce gialla che sa di sonnolenza e sospensione. In quell’atmosfera, l’allora giovane Giorgia Meloni, all’epoca leader emergente di Fratelli d’Italia, affidava a Twitter un pensiero netto, inequivocabile: “Un’altra strage di bambini a #Gaza. Nessuna causa è giusta quando sparge il sangue degli innocenti. #Israele e #Palestina #duepopoliduestati”. Parole pesanti, lanciate come fendenti. Un tweet che non lasciava spazio a dubbi: Meloni denunciava senza esitazioni la carneficina e, soprattutto, indicava una via politica chiara: il riconoscimento della Palestina accanto a Israele, due popoli e due Stati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dal tweet pro-Pal del 2014 al silenzio: la contraddizione di Meloni è persino grottesca