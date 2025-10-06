Dal tarassaco ai datteri | il miele vegano esiste e non lo fanno le api
Il mondo vegetale è ricco di prodotti che possono fare la differenza per i vegani che non mangiano derivati da lavorazioni animali. Come esistono dei sostituti per carne e pesce, così esistono per il miele. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
