Dal seminario al set | la svolta che ha forgiato Martin Scorsese
Un’infanzia segnata dall’altare e un presente costruito dietro la macchina da presa: così Martin Scorsese racconta la svolta che lo allontanò dal seminario. Nella nuova docuserie “Mr. Scorsese”, l’autore confida come quel proposito giovanile cedette il passo alla scoperta dell’attrazione e di una realtà più intricata di quanto immaginasse. Il sogno interrotto e il peso . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: seminario - svolta
Presso la sede di Job Farm a Roma, si è svolta un’esperienza formativa davvero speciale realizzata in collaborazione con la regione spagnola di Castilla y León. Durante il seminario, i partecipanti hanno potuto vivere momenti unici di degustazione dei vini di Vai su Facebook