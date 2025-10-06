Dal reggiseno a vista i cappelli | l’alfabeto delle tendenze e delle stravaganze viste alle fashion week di Milano e Parigi
Diremo la verità. E cioè: la moda senza Armani non è più stessa, ma the show must go on. Nessuna rivoluzione al momento, neanche dal santificato Demna a Milano, ma vediamo più avanti. Più che in una svolta epocale i, la moda si è prodotta in un valzer di direttori creativi (quindici debutti a Parigi) e molte deliziose stravaganze forse perché, se gli accessori spesso contano più del vestito, sono i dettagli a fare la differenza. Da Milano a Parigi le più deliziose stravaganze (in ordine alfabetico.) Abito pigiama. Si portava negli anni '70, e ha avuto un paio di rinascite. L'ha messo Julian Schnabel a Cannes, una quindicina di anni fa, ma gli uomini stanno meglio in smoking.
