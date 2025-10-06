Dal passato al presente Il grido di Monte Sole | Stop al massacro del popolo di Gaza
"Gaza come Marzabotto". Ottantuno anni dopo gli eccidi di Monte Sole, la memoria del passato si intreccia con il presente attraverso un legame invisibile. Un filo che percorre la cerimonia che ricorda uomini, donne e bambini trucidati dai nazifascisti in uno dei più sanguinosi crimini commessi nel nostro Paese durante la guerra ma che, al contempo, volge il suo sguardo verso il Medio Oriente in fiamme, in cui la violenza continua a mietere vittime innocenti. "Ricordiamo e onoriamo la memoria di chi, nell’autunno 1944, è stato strappato alla vita in modo crudele. Un ricordo che si trasforma in un impegno costante per difendere la democrazia e contrastare ogni forma di odio – scandisce Valter Cardi, presidente del Comitato onoranze caduti di Marzabotto -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
