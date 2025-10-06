Dal Mugello a Prato a Milano al via il nuovo tour di Jonathan Canini
Firenze, 6 ottobre 2025 - Un’estate nel segno del tutto esaurito e un nuovo tour teatrale che, da ottobre a febbraio, lo porterà oltre le colonne d’Ercole della sua Toscana: da Genova a Milano, da Torino a Latina, solo per citare alcune tappe. Momento d’oro per Jonathan Canini e il suo esilarante spettacolo “ Vado a vivere con me”. Erede della comicità toscana - sulla scia di Benvenuti e Nuti, Pieraccioni e Panariello, passando per Ruffini e Ceccherini - Jonathan Canini porta sul palco la stessa verve che l’ha imposto sul web, dove è seguito da oltre un milione di follower, cavalcando una comicità vulcanica e irriverente declinata in versione terzo millennio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: mugello - prato
Calcio a cinque, via con la Coppa di Divisione. Il Prato pareggia in Mugello. Italgronda vince contro Livorno
Scatti dall’edizione 2024 Il rombo Porsche torna al Mugello da domani fino al 20 settembre con la Porsche Sports Cup Suisse Vivi lo spettacolo dal prato: biglietto €5,00 disponibile presso l’ingresso principale #MugelloCircuit #PorscheSportsCupSuisse Vai su Facebook
Dal Mugello a Prato a Milano, al via il nuovo tour di Jonathan Canini - Lo spettacolo cult del comico toscano ‘Vado a vivere con me’ sbarca anche a Torino e Genova, ecco le date e i teatri protagonisti del tour ... Come scrive lanazione.it
Calcio a cinque, via con la Coppa di Divisione. Il Prato pareggia in Mugello. Italgronda vince contro Livorno - A vincere è stata l’Italgronda Futsal Prato, che ha espugnato il campo del Livorno 9 Boca con il punteggio ... Si legge su msn.com