Dal Mugello a Prato a Milano al via il nuovo tour di Jonathan Canini

6 ott 2025

Firenze, 6 ottobre 2025 - Un’estate nel segno del tutto esaurito e un nuovo tour teatrale che, da ottobre a febbraio, lo porterà oltre le colonne d’Ercole della sua Toscana: da Genova a Milano, da Torino a Latina, solo per citare alcune tappe. Momento d’oro per Jonathan Canini e il suo esilarante spettacolo “ Vado a vivere con me”. Erede della comicità toscana - sulla scia di Benvenuti e Nuti, Pieraccioni e Panariello, passando per Ruffini e Ceccherini - Jonathan Canini porta sul palco la stessa verve che l’ha imposto sul web, dove è seguito da oltre un milione di follower, cavalcando una comicità vulcanica e irriverente declinata in versione terzo millennio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

