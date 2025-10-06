Dal Festival Nazionale dell’Economia Civile un piano di economia civile per la pace Unire le comunità e le città per un dialogo tra nazioni

La 7ª edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, che si è tenuta a Firenze tra la sede di Novoli dell’università e Palazzo Vecchio, ha visto opinion leader nazionali e internazionali dibattere su tematiche importanti e di stringente attualità, nel segno di una “democrazia partecipata” titolo dell’edizione 2025 del FNEC. Luca Raffaele (Direttore NeXt Nuova Economia per Tutti e Coordinatore nazionale del Festival Nazionale dell’Economia Civile) ha tracciato un punto sul FNEC appena concluso: “In un momento storico in cui aumentano conflitti globali, crisi e tensioni, può sembrare superfluo e persino ininfluente organizzare un festival. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dal Festival Nazionale dell’Economia Civile un piano di economia civile per la pace. Unire le comunità e le città per un dialogo tra nazioni

