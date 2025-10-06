Dal diabete alle malattie del cuore l’allarme che parte dai denti Convegno internazionale a Napoli
“Spesso quando si parla di problemi odontoiatrici si trascura uno degli aspetti più importanti: la spiccata correlazione tra la salute orale e le condizioni sistemiche dell’individuo, come avviene, solo per fare un esempio nella correlazione tra l’infiammazione gengivale ed il diabete ”. Così Massimiliano Sirignano, medico odontoiatra, specialista in Chirurgia odontostomatologica e professore aggiunto alla Temple University di Philadelphia, presenta alcuni dei temi della sua relazione al convegno su “Sport, ambiente e salute” che si svolgerà a Napoli mercoledì 8 ottobre nella prestigiosa sede di Villa Doria D’Angri dell’ Università Parthenope. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: diabete - malattie
Valerio Lundini ha il diabete di tipo 1: “Devo solo farmi l’insulina. Non è una tragedia, ci sono malattie più gravi”
I 3 tipi di dieta che riducono il rischio di malattie croniche, dalle cardiopatie al diabete
Stress e diabete sono strettamente collegati: a Pavia focus sulle malattie metaboliche
La chiamano la pandemia del XXI secolo. E' il diabete, che insieme alle altre malattie metaboliche rappresenta una delle sfide più importanti pe la medicina contemporanea. Se ne è parlato nella giornata di studi promossa in San Francesco dall'associazione r Vai su Facebook
Dal diabete alle malattie del cuore: l'allarme che parte dai denti - “Spesso quando si parla di problemi odontoiatrici si trascura uno degli aspetti più importanti: la spiccata correlazione tra la salute orale e le condizioni ... Secondo ilmattino.it
Malattie cardiovascolari. Rischio infarto o ictus per il 7,7% degli uomini e il 2,6% delle donne nei prossimi 10 anni. Ma il cuore si può salvare: ecco come. Le indicazioni ... - che includono le malattie ischemiche del cuore, le malattie cerebrovascolari e le altre malattie del cuore - quotidianosanita.it scrive