Dal diabete alle malattie del cuore l’allarme che parte dai denti Convegno internazionale a Napoli

“Spesso quando si parla di problemi odontoiatrici si trascura uno degli aspetti più importanti:  la spiccata correlazione tra la salute orale e le condizioni sistemiche dell’individuo, come avviene, solo per fare un esempio nella correlazione tra  l’infiammazione gengivale ed il diabete ”. Così  Massimiliano Sirignano, medico odontoiatra, specialista in Chirurgia odontostomatologica e professore aggiunto alla  Temple University di Philadelphia, presenta alcuni dei temi della sua relazione al convegno su  “Sport, ambiente e salute”  che si svolgerà a Napoli  mercoledì 8 ottobre  nella prestigiosa sede di Villa Doria D’Angri dell’ Università Parthenope. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

