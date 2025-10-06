Dal diabete alle malattie del cuore l’allarme che parte dai denti Convegno internazionale a Napoli

“Spesso quando si parla di problemi odontoiatrici si trascura uno degli aspetti più importanti: la spiccata correlazione tra la salute orale e le condizioni sistemiche dell’individuo, come avviene, solo per fare un esempio nella correlazione tra l’infiammazione gengivale ed il diabete ”. Così Massimiliano Sirignano, medico odontoiatra, specialista in Chirurgia odontostomatologica e professore aggiunto alla Temple University di Philadelphia, presenta alcuni dei temi della sua relazione al convegno su “Sport, ambiente e salute” che si svolgerà a Napoli mercoledì 8 ottobre nella prestigiosa sede di Villa Doria D’Angri dell’ Università Parthenope. 🔗 Leggi su Ildenaro.it