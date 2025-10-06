Dal campo sportivo al guardaroba della stagione fredda | la polo in maglia diventa il centro magnetico di nuovi outfit

Polo di attrazione. La maglieria converge su un unico modello in questa stagione: il maglione col colletto, che riprende la classica polo piquet sportiva rendendola avvolgente. In lana sottile, a maniche lunghe, perfetta per creare outfit in chiave layering, o leggermente oversize, per aggiungere strati di calore all'outfit. L'alternativa chic al girocollo e al dolcevita che guadagna punti tra le tendenze dell'Autunno-Inverno 20252026. Outfit di ottobre 2025: come affrontare l'autunno con stile X Leggi anche › Il look del giorno, con la polo e i pantaloni da ufficio. Preppy alla milanese Elegante come una camicia, si trasforma in ricercato sotto giacca.

